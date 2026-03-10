فتحت الشرطة الكندية تحقيقاً بعد تعرض القنصلية الأمريكية في مدينة تورنتو لإطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، دون تسجيل أي إصابات.

وقال نائب قائد شرطة تورنتو فرانك باريدو إن شخصين ترجلا من سيارة من طراز هوندا CRV بيضاء اللون نحو الساعة 4:30 صباحاً، وأطلقا عدة طلقات نارية باتجاه المبنى قبل أن يلوذا بالفرار.

ووصف رئيس شرطة الخيالة الملكية الكندية، كريس ليذر، الحادث بأنه واقعة مرتبطة بالأمن القومي، مشيراً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول القنصليات الأمريكية والإسرائيلية والسفارات في العاصمة أوتاوا.

وأكدت الشرطة أنه من المبكر تحديد الدافع وراء الهجوم.

من جانبه، ألمح رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد إلى احتمال وجود صلة بين الحادث والتوترات المرتبطة بالحرب في إيران، مشيراً إلى ما وصفه بوجود "خلايا نائمة" في عدة دول.

ويأتي الحادث بعد تعرض كنيسين يهوديين في منطقة تورنتو لإطلاق نار نهاية الأسبوع الماضي، كما شهدت المدينة مظاهرات أمام القنصلية الأمريكية تأييداً واحتجاجاً على الحرب.