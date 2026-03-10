إعلان

الشرطة الكندية تحقق في إطلاق نار استهدف القنصلية الأمريكية في تورنتو

كتب : مصراوي

08:11 م 10/03/2026

الشرطة الكندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فتحت الشرطة الكندية تحقيقاً بعد تعرض القنصلية الأمريكية في مدينة تورنتو لإطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، دون تسجيل أي إصابات.
وقال نائب قائد شرطة تورنتو فرانك باريدو إن شخصين ترجلا من سيارة من طراز هوندا CRV بيضاء اللون نحو الساعة 4:30 صباحاً، وأطلقا عدة طلقات نارية باتجاه المبنى قبل أن يلوذا بالفرار.
ووصف رئيس شرطة الخيالة الملكية الكندية، كريس ليذر، الحادث بأنه واقعة مرتبطة بالأمن القومي، مشيراً إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول القنصليات الأمريكية والإسرائيلية والسفارات في العاصمة أوتاوا.
وأكدت الشرطة أنه من المبكر تحديد الدافع وراء الهجوم.
من جانبه، ألمح رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوغ فورد إلى احتمال وجود صلة بين الحادث والتوترات المرتبطة بالحرب في إيران، مشيراً إلى ما وصفه بوجود "خلايا نائمة" في عدة دول.
ويأتي الحادث بعد تعرض كنيسين يهوديين في منطقة تورنتو لإطلاق نار نهاية الأسبوع الماضي، كما شهدت المدينة مظاهرات أمام القنصلية الأمريكية تأييداً واحتجاجاً على الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الكندية إطلاق نار القنصلية الأمريكية القنصلية الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
أخبار مصر

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
ما تأثير ارتفاع الوقود على أسعار خدمات المحمول؟
اقتصاد

ما تأثير ارتفاع الوقود على أسعار خدمات المحمول؟
كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
اقتصاد

كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟ (تغطية
"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
رياضة عربية وعالمية

"متخطيا كاراجر".. محمد صلاح يسجل رقما تاريخيا في دوري الأبطال مع ليفربول
"مي عمر مبتعرفش ترقص".. دينا تفاجئ رامز جلال عن أكثر ممثلة تجيد الرقص الشرقي
دراما و تليفزيون

"مي عمر مبتعرفش ترقص".. دينا تفاجئ رامز جلال عن أكثر ممثلة تجيد الرقص الشرقي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تغطية خاصة.. كيف تؤثر زيادة البنزين والسولار على أسعار السلع والتضخم والفائدة؟
أسعار البنزين والسولار.. التعريفة الجديدة لأجرة المواصلات في جميع المحافظات
حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين