اليونيفيل تعلن تعرض جنودها لإطلاق نار قرب كفرشوبا في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

10:50 م 02/01/2026

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"

(د ب أ)

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، اليوم الجمعة، عن تعرض جنودها لإطلاق نار من أسلحة خفيفة ورشاشة قرب بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان، ورجحت أن مصدره موقع تابع للجيش الإسرائيلي.

وقالت في بيان صحفي اليوم إن الجنود تعرضوا لإطلاق 15 طلقة من أسلحة خفيفة أثناء دورية أولى، ثم نحو 100 طلقة من رشاشات أثناء دورية ثانية، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

وأضافت اليونيفيل أنها أرسلت طلباً لوقف إطلاق النار عبر قنوات الاتصال المعتادة، مؤكدة أنها كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقاً عن نشاطها في المنطقة.

وأشارت إلى أن هذه الحوادث تتكرر، وتشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701، داعية الجيش الإسرائيلي لوقف السلوك العدواني تجاه قوات حفظ السلام.

أخبار

المزيد

