سوريا.. إحباط محاولة تفجير استهدفت كنيسة في مدينة حلب

عناصر من قوات الأمن الداخلي في سوريا

أفادت الإخبارية السورية نقلا عن مدير أمن حلب، الخميس، بإحباط محاولة تفجير كانت تستهدف إحدى كنائس مدينة حلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن تعزيزات أمنية انتشرت في مدينة حلب، مع فرض إجراءات احترازية بعد تفجير انتحاري في حي باب الفرج.

وأشارت إلى استشهاد أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، مساء الأربعاء، جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج بمدينة حلب أثناء أداء واجبهم في حفظ الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الانفجار وقع عندما أقدم شخص على تفجير نفسه أثناء اشتباه عناصر الشرطة به وتفتيشه في إحدى نقاط التفتيش بالحي.

وأوضحت محافظة حلب في بيان لها أن "شخصا مجهول الهوية نفّذ تفجيرا انتحاريا باستخدام حزام ناسف"، مشيرة إلى أن العملية تمت بعد رصد قوى الأمن للمشتبه به ومحاولة اعتقاله، ما دفعه لتفجير نفسه فورا.

وأسفر الحادث عن استشهاد عنصر من الدورية وإصابة اثنين آخرين، فيما فرضت الجهات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لمتابعة ملابسات الحادث وتأمين المنطقة.