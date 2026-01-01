إعلان

سوريا.. إحباط محاولة تفجير استهدفت كنيسة في مدينة حلب

كتب : محمود الطوخي

09:42 ص 01/01/2026

عناصر من قوات الأمن الداخلي في سوريا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت الإخبارية السورية نقلا عن مدير أمن حلب، الخميس، بإحباط محاولة تفجير كانت تستهدف إحدى كنائس مدينة حلب.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن تعزيزات أمنية انتشرت في مدينة حلب، مع فرض إجراءات احترازية بعد تفجير انتحاري في حي باب الفرج.

وأشارت إلى استشهاد أحد عناصر الأمن الداخلي وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة، مساء الأربعاء، جراء تفجير انتحاري استهدف دورية للشرطة في منطقة باب الفرج بمدينة حلب أثناء أداء واجبهم في حفظ الأمن.

وأعلنت وزارة الداخلية أن الانفجار وقع عندما أقدم شخص على تفجير نفسه أثناء اشتباه عناصر الشرطة به وتفتيشه في إحدى نقاط التفتيش بالحي.

وأوضحت محافظة حلب في بيان لها أن "شخصا مجهول الهوية نفّذ تفجيرا انتحاريا باستخدام حزام ناسف"، مشيرة إلى أن العملية تمت بعد رصد قوى الأمن للمشتبه به ومحاولة اعتقاله، ما دفعه لتفجير نفسه فورا.

وأسفر الحادث عن استشهاد عنصر من الدورية وإصابة اثنين آخرين، فيما فرضت الجهات المختصة طوقا أمنيا في محيط الموقع لمتابعة ملابسات الحادث وتأمين المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتفالات رأس السنة سوريا استهداف كنيسة حلب عناصر الأمن الداخلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"