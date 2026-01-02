إعلان

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن استكمال عودة جميع عناصرها من اليمن

كتب-عبدالله محمود:

10:22 م 02/01/2026

القوات المسلحة الإماراتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من الجمهورية اليمنية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان اليوم الجمعة، إن عودة عناصرها، جاء تنفيذاً للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إنهاء ما تبقى من قواتها في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات اليمن المجلس الانتقالي الجنوبي السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا