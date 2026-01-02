وزارة الدفاع الإماراتية تعلن استكمال عودة جميع عناصرها من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة الإماراتية من الجمهورية اليمنية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان اليوم الجمعة، إن عودة عناصرها، جاء تنفيذاً للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان يوم الثلاثاء الماضي، إنهاء ما تبقى من قواتها في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.