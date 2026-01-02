عشرات المفقودين جراء انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل جامبيا

بانجول (د ب أ)

لا يزال العشرات في عداد المفقودين بعد انقلاب قارب كان يقل أكثر من 200 مهاجر قبالة سواحل جامبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة إنه تم إنقاذ 96 شخصاً وانتشال سبع جثث عقب الحادث الذي وقع أمس الأول الأربعاء.

وأضافت أن القارب المنكوب عُثر عليه وقد جنح على ضفة رملية.

وبحسب الوزارة، فإن 10 من الناجين في حالة حرجة.

ويُرجَّح أن الأشخاص الذين كانوا على متن القارب ينحدرون من عدة دول أفريقية.

وفي كل عام، يحاول مهاجرون من جامبيا والسنغال ودول أخرى في غرب أفريقيا الوصول إلى جزر الكناري، وهى الأرخبيل الإسباني، ومنها إلى الاتحاد الأوروبي، بحثاً عن حياة أفضل.