حسام موافي يوضح أنواع هبوط القلب وأعراضها وعلاقتها بالذبحة الصدرية

كتب : حسن مرسي

07:52 م 02/01/2026

الدكتور حسام موافي

استعرض الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، الأسباب والتشخيص التفريقي لكل من هبوط القلب والذبحة الصدرية.

وقال موافي خلال برنامجه "رب زدني علمًا" على قناة "صدى البلد" إن الدَّعامات تُستخدم لعلاج ضيق الشريان التاجي، موضحًا أنها تعمل على توسيعه لاستعادة تدفق الأكسجين الطبيعي إلى عضلة القلب.

وأشار إلى الفرق في الأعراض بين نوعي هبوط القلب، فالنَّهجان هو العَرَض الأساسي لهبوط الجِهَة اليُسرى، بينما يظهر هبوط الجِهَة اليُمْنَى في صورة انتفاخ وقيء.

وأضاف أن تشخيص نوع الهبوط بدقة، إلى جانب مُتابعة نسبة السكر في الدم، هما عَامِلا الرَّئيسيَّان لتحديد الحالة الصحية للمريض ووضع الخطة العلاجية المناسبة له.

الدكتور حسام موافي أنواع هبوط القلب أعراض هبوط القلب هبوط القلب وعلاقته بالذبحة الصدرية برنامج رب زدني علمًا

