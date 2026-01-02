"دولة التلاوة" يكرم الشيخ الشحات محمد أنور ويستعرض رحلته مع القرآن

كرم برنامج "دولة التلاوة" القارئ الراحل الشيخ الشحات محمد أنور، عبر تقرير صوتي قدمته الفنانة القديرة إسعاد يونس، والتي وصفت صوته بأنه نغم فريد لا يمكن لمن سمعه مرة واحدة أن ينساه أبدًا.

ولد أمير النغم الشيخ الشحات محمد أنور عام 1950 بقرية كفر الوزير في الدقهلية، ليبدأ رحلته مع كتاب الله منذ نعومة أظفاره بشغف.

أتم الشيخ حفظ القرآن الكريم كاملًا على يد خاله الشيخ حلمي مصطفى، الذي رعى موهبته وبذر فيها أصول الحفظ.

تعلم الشيخ الشحات فنون التجويد وأحكام القراءة الصحيحة على يد الشيخ علي سيد الفرارجي، مما صقل صوته وموهبته الفطرية.

وبرزت موهبة الشيخ مبكرًا حين كان يرتل القرآن أمام زملائه بصوت رقيق، رغم رهبة البدايات التي كانت ترافقه دائمًا.

أطلق أهل القرية عليه لقب "الشيخ الصغير" منذ طفولته، تقديرًا لجمال صوته وتميزه في الأداء القرآني بين أقرانه صبيا.

ورافق لقب "الشيخ الصغير" مسيرة القارئ الراحل حتى صار أحد أبرز أعلام دولة التلاوة في مصر والعالم العربي.