العليمي يتابع تطورات حضرموت ويشدد على استعادة المعسكرات سلمياً

صنعاء (د ب أ)

أكد مصدر في الرئاسة اليمنية، أن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، يتابع تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، شرقي البلاد. كما يشرف على الإجراءات الجارية لتنفيذ عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية، وبالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين.

وأوضح المصدر وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "أن العليمي شدد على الالتزام الصارم بروح وأهداف عملية استلام المعسكرات سلمياً، وفي مقدمتها تحييد السلاح، وحماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون".

وأشار المصدر إلى أن العليمي وجه بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين الخدمات العامة.

وأشاد المصدر، بالدور الذي يقوم به التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية في دعم جهود التهدئة، معرباً عن ثقته بقدرة السلطات المحلية، وقوات درع الوطن على إنفاذ خطة تسليم المعسكرات بما يحفظ الأمن والاستقرار.

ودعا المصدر عناصر المجلس الانتقالي، إلى إلقاء السلاح وتغليب المصلحة الوطنية، وتجنب إراقة المزيد من الدماء، والانخراط في مسار الدولة ومؤسساتها التوافقية على أساس اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وأكد المصدر أن معالجة القضية الجنوبية يجب أن تتم عبر الحوار السلمي والشراكة الوطنية، محذراً في الوقت نفسه من تداعيات استمرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإغلاق مطار عدن الدولي، أمام الرحلات المدنية والإنسانية لليوم الثاني على التوالي.

ويأتي ذلك في ظل توتر أمني تشهده محافظة حضرموت، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات درع الوطن التابعة للحكومة الشرعية، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، بالتزامن مع بدء تنفيذ عمليات تسلم مواقع عسكرية كانت خاضعة لسيطرة الانتقالي.