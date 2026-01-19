مصرع 15 شخصًا ونزوح 50 ألفًا.. حرائق تجتاح تشيلي والرئيس يعلن "حالة الكارثة"-

وكالات

شهدت مدينة الرقة احتفالات شعبية عقب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية قسد، والتي تنص على تسليم المدينة بالكامل إلى الحكومة السورية.

وعبر أهالي الرقة عن ترحيبهم بالاتفاق، معتبرين أنه خطوة مهمة نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الاستقرار وعودة مؤسسات الدولة إلى المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، ووقع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات قسد.

وتشمل بنود الاتفاقية وقف إطلاق نار شامل وفوري على كل الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

ووفقًا للاتفاق، من المقرر تسليم محافظتي دير الزور والرقة إدارياً وعسكرياً للحكومة السورية بالكامل فوراً، ويشمل ذلك استلام كل المؤسسات والمنشآت المدنية مع إصدار قرارات فورية بتثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات الاختصاصية التابعة للدولة السورية، والتزام الحكومة بعدم التعرض لموظفي ومقاتلي قسد والإدارة المدنية في المحافظتين.

وتشير الاتفاقية إلى أن كل المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة سيتم دمجها ضمن مؤسسات الدولة السورية وهياكلها الإدارية، وستقوم الحكومة السورية باستلام كافة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمين حمايتها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد للدولة السورية.