إعلان

الجيش الأمريكي يعلن السيطرة على الأجواء الإيرانية.. صور

كتب : عبدالله محمود

12:59 ص 05/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سلاح الجو الأمريكي (3)
  • عرض 3 صورة
    سلاح الجو الأمريكي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الجوية الأمريكية تواصل تنفيذ حجم كبير من الضربات الجوية داخل إيران.

وقالت القيادة الأمريكية، في بيان نشرته على منصة أكس، الأربعاء، إن أقوى قوتين جويتين في العالم الأمريكية والإسرائيلية تسيطر على الأجواء الإيرانية، واصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

ارتفع حصيلة القتلى في الشرق الأوسط بشكل حاد بعد مرور 5 أيام على اندلاع الصراع العسكري الواسع في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أن حصيلة القتلى في إيران ارتفعت بشكل حاد بعد مرور 5 أيام على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وقالت الوكالة الحقوقية، إنه قتل أكثر من 1000 شخص في إيران منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية يوم السبت الماضي، بالتزامن مع سقوط عشرات الضحايا في الهجمات الانتقامية التي شنتها طهران.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران أمريكا وإيران الحرب على إيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
حوادث وقضايا

خلاف على صداقة فتاة انتهت بطعنة في نهار رمضان .. الداخلية تكشف كواليس مقتل
أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
أخبار وتقارير

أهالي المطرية يستعدون لتقديم وجبات المحشي لضيوف حفل الإفطار المقرر إقامته
"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
رياضة عربية وعالمية

"لا أهتم".. ماذا قال ترامب عن مشاركة إيران في مونديال 2026؟
"خلافات الجيرة" تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بإنهاء حياة جاره في عين شمس
حوادث وقضايا

"خلافات الجيرة" تنتهي بجريمة قتل.. ضبط المتهم بإنهاء حياة جاره في عين شمس
النائب العام يستقبل أطفال مستشفى 57357 على مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان
حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل أطفال مستشفى 57357 على مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان