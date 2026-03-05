أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الجوية الأمريكية تواصل تنفيذ حجم كبير من الضربات الجوية داخل إيران.

وقالت القيادة الأمريكية، في بيان نشرته على منصة أكس، الأربعاء، إن أقوى قوتين جويتين في العالم الأمريكية والإسرائيلية تسيطر على الأجواء الإيرانية، واصفها بأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.

ارتفع حصيلة القتلى في الشرق الأوسط بشكل حاد بعد مرور 5 أيام على اندلاع الصراع العسكري الواسع في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، أن حصيلة القتلى في إيران ارتفعت بشكل حاد بعد مرور 5 أيام على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي.

وقالت الوكالة الحقوقية، إنه قتل أكثر من 1000 شخص في إيران منذ بدء الضربات الأمريكية والإسرائيلية يوم السبت الماضي، بالتزامن مع سقوط عشرات الضحايا في الهجمات الانتقامية التي شنتها طهران.