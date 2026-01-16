إعلان

اشتباكات على حدود السودان وتشاد وسقوط 7 جنود تشاديين

كتب : مصراوي

07:40 م 16/01/2026

أرشيفية

كتب-عبدالله محمود:
أعلنت الحكومة التشادية، اليوم الجمعة عن مقتل 7 جنود تشاديين في اشتباك مع مجموعة مسلحة على الحدود مع السودان، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم الحكومة التشادية قاسم شريف، إنه قتل سبعة جنود تشاديين اليوم في اشتباك مع مجموعة مسلحة على الحدود مع السودان.
وأوضح شريف، "أنه توغل أحد قوات الدعم السريع إلى دخلوا الأراضي التشادية، فطلبت منهم قوات الدفاع والأمن العودة أدراجهم ووقع اشتباك خسرنا فيه سبعة من جنودنا".

اشتباكات حدودية السودان تشاد

