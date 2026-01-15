أ ف ب

قادت السعودية وقطر وعُمان جهودا مكثفة لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعدول عن شنّ هجوم على إيران على خلفية حملة قمع الاحتجاجات، خشية أن يؤدي إلى "ردات فعل خطيرة في المنطقة"، على ما أفاد مسؤول سعودي رفيع المستوى وكالة "فرانس برس".

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته حسبما قالت الوكالة إن الدول الخليجية الثلاث: "قادت جهودا دبلوماسية مكثفة في اللحظات الأخيرة لإقناع الرئيس ترامب بمنح إيران فرصة لإظهار حسن النية".

وأضاف المسؤول السعودي "لا تزال قنوات التواصل جارية لتعزيز الثقة المتبادلة والروح الإيجابية القائمة حاليا".

وفي وقت سابق الخميس، رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف حكم الإعدام على متظاهرة إيرانية.

وقال ترامب في منشور له على تروث سوشيال:" وفقا لقناة فوكس نيوز الأمريكية لن يُحكم على المتظاهرة الإيرانية بالإعدام بعد تحذيراتي. وينطبق الأمر نفسه على آخرين. هذه أخبار جيدة، ونأمل أن تستمر هذه النتائج الإيجابية".