إسرائيل تعد خططا لعملية هجومية جديدة في قطاع غزة.. ما موعدها؟



وكالات

أعد الجيش الإسرائيلي خططا لعملية هجومية جديدة في قطاع غزة، من المقرر بدؤها في شهر مارس المقبل، بحسب ما قالته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه، أن الهجوم المخطط له سيجري باتجاه مدينة غزة، بهدف توسيع المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع لتتجاوز الخط الأصفر الحالي.

من جانب آخر، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي من دولة عربية لم تذكر اسمها، أن إسرائيل لن تكون قادرة على بدء هذه العملية العسكرية دون موافقة ودعم من الولايات المتحدة.

وأضاف الدبلوماسي، أن واشنطن لا تزال تحاول الحفاظ على هدنة هشة تم التوصل إليها في غزة في أكتوبر 2025، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة تسوية الوضع في القطاع، التي تتضمن نزع سلاح حركة حماس.

وأشار الدبلوماسي أيضا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم تعاونه مع واشنطن في مسألة الحفاظ على وقف إطلاق النار، لا يثق بنجاح عملية نزع سلاح حماس، لذلك أصدر تعليماته للجيش لإعداد خطط طوارئ.

في 9 أكتوبر 2025، وافقت إسرائيل وحركة حماس، بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، على تنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي اليوم التالي، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، إذ انسحبت القوات الإسرائيلية وفقا للاتفاق إلى ما يُسمى بـ "الخط الأصفر"، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أكثر من 50% من مساحة القطاع.

وتتضمن المرحلة الثانية من الصفقة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، ونشر قوات دولية لحفظ الاستقرار، وبدء عمل هياكل إدارة القطاع، وفقا لسكاي نيوز.