أرجأت الأرجنتين في اللحظة الأخيرة مراسم نقل سفارتها إلى القدس، في خطوة تعكس التوترات المتصاعدة في محيط جزر فوكلاند وتداعياتها على العلاقات مع إسرائيل.

ووفق القناة 12 العبرية، فقد ذكرت مصادر سياسية، أن الخلاف القائم لا يقتصر على المراسم البروتوكولية، بل يهدد مجمل العلاقات الثنائية التي شهدت تقاربا ملحوظا منذ انتخاب خافيير ميلي رئيسا للأرجنتين.​

وجاء قرار تجميد مشروع نقل السفارة، الذي كان مقررا في يوم "عيد الاستقلال" في إسرائيل، وسط أزمة متفاقمة بين القدس وبوينس آيرس، على خلفية أنشطة شركة "نافيتاس" الإسرائيلية في منطقة بحرية تصنفها الأرجنتين ضمن نطاق "جزر مالفيناس" والمعروفة شعبيا باسم جزر فوكلاند، إذ تخطط الشركة لإطلاق أعمال حفر وتطوير قد تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 32 ألف برميل يوميا، في خطوة تعتبرها الأوساط الأرجنتينية حساسة للغاية وتمس خطا سياسيا أحمر يتعلق بالسيادة على الجزر.

كان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس خلال زيارة رسمية لإسرائيل وخطاب أمام الكنيست في 10–12 يونيو 2025، متعهدا بتنفيذ الخطوة في عام 2026، وفقا لروسيا اليوم.