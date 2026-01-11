إعلان

القناة 12 العبرية: تجميد نقل السفارة الأرجنتينية للقدس بسبب أزمة نفط جزر فوكلاند

كتب : مصراوي

06:11 ص 11/01/2026

القدس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أرجأت الأرجنتين في اللحظة الأخيرة مراسم نقل سفارتها إلى القدس، في خطوة تعكس التوترات المتصاعدة في محيط جزر فوكلاند وتداعياتها على العلاقات مع إسرائيل.

ووفق القناة 12 العبرية، فقد ذكرت مصادر سياسية، أن الخلاف القائم لا يقتصر على المراسم البروتوكولية، بل يهدد مجمل العلاقات الثنائية التي شهدت تقاربا ملحوظا منذ انتخاب خافيير ميلي رئيسا للأرجنتين.​

وجاء قرار تجميد مشروع نقل السفارة، الذي كان مقررا في يوم "عيد الاستقلال" في إسرائيل، وسط أزمة متفاقمة بين القدس وبوينس آيرس، على خلفية أنشطة شركة "نافيتاس" الإسرائيلية في منطقة بحرية تصنفها الأرجنتين ضمن نطاق "جزر مالفيناس" والمعروفة شعبيا باسم جزر فوكلاند، إذ تخطط الشركة لإطلاق أعمال حفر وتطوير قد تصل طاقتها الإنتاجية إلى نحو 32 ألف برميل يوميا، في خطوة تعتبرها الأوساط الأرجنتينية حساسة للغاية وتمس خطا سياسيا أحمر يتعلق بالسيادة على الجزر.

كان الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس خلال زيارة رسمية لإسرائيل وخطاب أمام الكنيست في 10–12 يونيو 2025، متعهدا بتنفيذ الخطوة في عام 2026، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القدس سفارة الأرجنتين تجميد نقل السفارة الأرجنتينية للقدس نفط جزر فوكلاند جزر فوكلاند

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
مصراوي ستوري

25 صورة وأبرز المعلومات عن هانيا الحمامي المصنفة الاولى عالميا سيدات إسكواش
ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
شئون عربية و دولية

ماسك يتهم الحكومة البريطانية بـ"الفاشية" بعد تهديدات بحجب منصة إكس
"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
مصراوي ستوري

"بتواجد حسام حسن".. 10 صور لاحتفال عمر مرموش مع والد خطيبته بالفوز على
تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
مسرح و تليفزيون

تكريم محمد صبحي في حفل افتتاح مهرجان المسرح العربي.. صور
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 11-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر من منخفض جوي قوي.. أمطار وبرودة شديدة تصل حد الصقيع
موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على كوت ديفوار بثلاثية
صعود وتراجع.. كيف تغيرت معدلات الإقبال على انتخابات البرلمان من 2010 إلى 2026؟