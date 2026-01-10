إعلان

مخاوف من سقوط عشرات القتلى في إيران بسبب الاحتجاجات

كتب : مصراوي

12:05 م 10/01/2026

احتجاجات ايرانية - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طهران- (د ب أ)

تصاعدت حدة أكبر المظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت إيران في السنوات الأخيرة، الليلة الماضية، مما زاد المخاوف من ارتفاع عدد القتلى فيما تسعى السلطات لقمع الاحتجاجات.

وأظهرت لقطات من وسائل التواصل الاجتماعي مئات الآلاف وهم يسيرون ويهتفون بشعارات مناهضة للنظام مع مشاهد مروعة لجثث ملقاة في الدماء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأظهرت مقاطع أخرى أن كبار السن كانوا يشكلون معظم المتظاهرين. وأظهرت لقطات منفصلة التقطتها كاميرات الهواتف المحموله في مدينة فردس، التي تقع على بعد حوالي 50 كيلومترا(31 ميلا) غرب طهران سبع جثث على الأقل ملطخة بالدماء داخل مبنى. وفي مقاطع الفيديو، هناك أشخاص وهم يضمدون رأس شخص آخر ويغطون عينه، بينما يسمع صوت يقول إن عشرة أشخاص قتلوا بالرصاص. ولم تتمكن وكالة بلومبرج للأنباء من التحقق بشكل مستقل من صحة أي من هذه اللقطات.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان ومقرها أمريكا أمس الجمعة أن 65 شخصا على الأقل قتلوا وتم اعتقال 2311 آخرين، منذ بدء الاحتجاجات في 28 ديسمبر/كانون الأول، عندما احتج التجار في طهران على أزمة العملة وتدهور الأوضاع المعيشية.

وطالب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بوضع حد لمثير الشغب ، فيما قال رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني، أمس الجمعة، بأن العقوبة للمحتجين "سوف تكون حاسمة وقصوى وبدون أي تخفيف قانوني

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرتين إيران من أنها ستتلقى "ضربة قاسية جدا" إذا سقط المزيد من القتلى بين المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران احتجاجات علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

أسطورة الجمال.. 12 صورة لزوجة عواد والجمهور يعلق

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح
زكاة و مواريث

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء؟.. الإفتاء توضح

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
مصراوى TV

"خدمة أفضل وأسرع".. هل يؤثر تطوير ترام الرمل على تراث الإسكندرية؟
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام
أخبار مصر

استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

نيجيريا

مصر

- -
21:00

كوت ديفوار

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان