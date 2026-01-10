الجيش السوري: قسد قصفت حلب بمسيرات إيرانية

اتهم الجيش السوري، قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بدخول مرحلة جديدة من التصعيد العسكري ضد الشعب السوري، عبر استهداف مدينة حلب بأكثر من 10 طائرات مسيرة "إيرانية الصنع".

وأعلن الجيش استهداف مصادر إطلاق الطائرات المسيرة التي أطلقها التنظيم، مؤكدا تدمير عدد من الآليات الثقيلة المجنزرة والمدولبة في أحد مواقع "قسد".

وتوعد الجيش السوري بأن المراحل اللاحقة من الرد على التنظيم ستكون في "الزمان والمكان المناسبين"، وذلك في أعقاب الهجوم الأخير.

على وقع ذلك، مددت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، إغلاق مطار حلب الدولي أمام الحركة الجوية "حتى إشعار آخر"، في ضوء المستجدات الراهنة وحرصا على سلامة المسافرين والطواقم الجوية وضمان أمن العمليات التشغيلية.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء "احترازي ومؤقت"، ويأتي لحين استكمال التقييمات الفنية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، داعية المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية، مع التعهد بإصدار تحديثات رسمية فور اتخاذ قرار باستئناف الحركة.

ويأتي القرار الأمني بالتزامن مع اشتباكات عنيفة اندلعت الثلاثاء بين القوات الكردية "قسد" والحكومية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، تبادل الطرفان الاتهامات بإشعالها، وأدت إلى نزوح 155 ألف شخص بحسب محافظ حلب.

وتجري هذه التطورات الميدانية على وقع تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" منذ توقيع اتفاق في مارس الماضي، نص على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.