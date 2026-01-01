الإمارات تواصل سحب قواتها من اليمن

صنعاء- (د ب أ)

أفاد مصدر محلي يمني، اليوم الخميس، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة واصلت سحب قواتها من البلاد لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف المصدر المقرب من الحكومة اليمنية أن قوات إماراتية تشمل أفرادا وعربات عسكرية غادرت اليوم مطار الريان في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

وأضاف المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "هذه القوات اتجهت إلى ميناء المكلا تمهيدا لشحن المعدات بحرا وصولا إلى الإمارات".

وتقول المصادر اليمنية إن الإمارات كانت تتخذ من مطار الريان في حضرموت قاعدة عسكرية ضمن قوات التحالف العربي في اليمن.

وفي السياق، نشر صحفيون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها لطائرة أقلت قوات تابعة للإمارات في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد.

ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة اليمنية أو الإمارات حول هذه التطورات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أعلن بشكل مفاجئ أول أمس الثلاثاء إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

وبدأت الإمارات بالفعل يوم أمس سحب قواتها من أكثر من مكان في اليمن، دون معرفة حجم هذه القوات التي قدمت ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.