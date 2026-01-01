إعلان

واضعا يده على نسخة من القرآن الكريم.. زهران ممداني يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لـ نيويورك

كتب : مصراوي

08:33 ص 01/01/2026

وكالات

أصبح زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك الأمريكية بعدما أدى اليمين الدستورية في محطة مترو تاريخية في مانهاتن.

وأدى ممداني، وهو ديمقراطي، اليمين بصفته أول عمدة مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة، واضعا يده على نسخة من القرآن الكريم أثناء أداء القسم.

وجرت مراسم التنصيب، التي أدارتها المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي حليفة سياسية له، في محطة سيتي هول القديمة، إحدى أولى محطات مترو الأنفاق في المدينة، والمعروفة بأسقفها المقوسة المبهرة.

ومن المقرر أن يؤدي ممداني اليمين مرة أخرى في مراسم عامة أكثر رسمية وفخامة عند الساعة الواحدة ظهرا في مبنى بلدية نيويورك، على يد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، أحد رموزه السياسية.

وستعقب ذلك فعالية جماهيرية مفتوحة تنظمها الإدارة الجديدة في امتداد لشارع برودواي، معروف باسم "وادي الأبطال"، الشهير بمواكب الاحتفالات ورمي قصاصات الورق.

وبتوليه المنصب، يبدأ ممداني أحد أكثر الوظائف إرهاقا في السياسة الأمريكية، ليصبح واحدا من أكثر السياسيين متابعة في البلاد.

وإلى جانب كونه أول عمدة مسلم لنيويورك، يعد ممداني أيضا أول عمدة من أصول جنوب آسيوية، وأول عمدة مولود في إفريقيا. كما أنه، في سن الرابعة والثلاثين، أصغر عمدة للمدينة منذ أجيال، وفقا لروسيا اليوم.

