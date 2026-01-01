وكالات

مع بدء أولى لحظات العام الجديد، ودع سكان العالم عام 2025 الذي كان بالنسبة لبعضهم مليئا بالتحديات في بعض الأحيان، إذ عبروا عن آمالهم في أن يحمل عام 2026 الخير لهم.

كانت الجزر الأقرب إلى خط التاريخ الدولي في المحيط الهادي بما في ذلك كيريتيماتي أو جزيرة كريسماس وتونجا ونيوزيلندا أول من استقبل منتصف الليل.

وفي أستراليا، استهلت سيدني عام 2026، بعرض مذهل للألعاب النارية كما جرت العادة.

وعلى امتداد سبعة كيلومترات، انطلق نحو 40 ألفا من الألعاب النارية عبر المباني والسفن على طول الميناء.

وأقيمت الاحتفالات في ظل انتشار كثيف للشرطة بعدما شهدت المدينة قبل أسابيع قليلة مقتل 15 شخصا على يد مسلحين اثنين في فعالية لليهود.

ووقف المنظمون دقيقة صمت حدادا على أرواح القتلى في الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

قال رئيس بلدية سيدني اللورد كلوفر مور قبل الحدث: "بعد نهاية مأساوية لذلك العام في مدينتنا، نتمنى أن تكون ليلة رأس السنة الجديدة فرصة للتكاتف والتطلع بأمل إلى عام 2026 ليكون مليئا بالسلام والسعادة".

في سول، تجمع الآلاف في جناح جرس بوشينجاك، إذ تم قرع الجرس البرونزي 33 مرة عند منتصف الليل، وهو تقليد متجذر في البوذية مع الاعتقاد بأن قرع الجرس يبدد سوء الحظ ويرحب بالسلام والازدهار للعام المقبل.

على بعد ساعة إلى الغرب، انطلقت احتفالات وقرع على الطبول في ممر جويونج عند سور الصين العظيم خارج بكين مباشرة.

ولوح المحتفلون بلوحات عليها 2026 ورمز الحصان، إذ يحل في فبراير عام الحصان بحسب التقويم القمري الصيني.

أما في هونج كونج، فألغي عرض الألعاب النارية السنوي بعد حريق كبير في مجمع سكني في نوفمبر أودى بحياة 161 شخصا.

وبدلا من ذلك، أقيم عرض ضوئي تحت شعار: "آمال جديدة، بدايات جديدة" على واجهات المباني في المنطقة المركزية.

في النصف الآخر من العالم تجري الاستعدادات لاحتفالات تقليدية، ففي درجات حرارة تحت الصفر في نيويورك، وضع المنظمون الحواجز الأمنية والمنصات قبل تدفق الحشود إلى ساحة تايمز سكوير لمشاهدة حدث إنزال كرة العد التنازلي الذي يقام كل عام.

وعلى شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو، إذ الطقس أكثر دفئا، يجري التجهيز لحفل ضخم بالموسيقى والألعاب النارية.

ويأمل المنظمون في تحطيم الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس عام 2024 لأكبر احتفال بليلة رأس السنة الجديدة.

فيما حل العام الجديد هادئا على معبد البارثينون اليوناني القديم في أكروبوليس.

وقال رئيس بلدية أثينا، إنه تم استخدام الألعاب النارية الصامتة والصديقة للبيئة من أجل الاحتفالات، مشيرا إلى الإزعاج الذي تسببه العروض الصاخبة للحيوانات وبعض الأشخاص، وفقا للغد.