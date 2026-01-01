بعد مناورات الصين.. رئيس تايوان يتعهد بالدفاع عن سيادة الجزيرة



وكالات

تعهد رئيس تايوان لاي تشينج تي، الخميس، بالدفاع عن سيادة الجزيرة في خطاب بمناسبة رأس السنة الجديدة، بعدما أجرت الصين مناورات عسكرية حولها.

وقال لاي في خطاب متلفز من المكتب الرئاسي: "لطالما كان موقفي واضحا: الدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، وتعزيز الدفاع الوطني وصمود المجتمع، وإنشاء قدرات ردع فعالة، وبناء آليات دفاع ديمقراطية قوية".

تأتي تصريحات لاي بعد يوم من إعلان الصين أنها "أنهت بنجاح" التدريبات العسكرية حول تايوان.

أطلقت الصين صواريخ ونشرت عشرات الطائرات المقاتلة والسفن الحربية هذا الأسبوع لإجراء مناورات تضمنت تدريبات بالذخيرة الحية لمحاكاة حصار موانئ رئيسية وهجمات على أهداف بحرية.

وانتقدت تايبيه المناورات ووصفتها بأنها "استفزازية ومتهورة"، وقالت إنها فشلت في فرض حصار على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وفقا لسكاي نيوز.