أكسيوس: أمريكا طلبت توضيحا لتحليق مقاتلات إسرائيلية باتجاه الشرق

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، إن الجيش الأمريكي طلب توضيحا بعدما رصد تحليق مقاتلات إسرائيلية باتجاه الشرق صباح اليوم.

وأشار المسؤولون، إلى أنه بحلول الوقت الذي قدّمت فيه إسرائيل التوضيح المطلوب، كانت الصواريخ أُطلقت بالفعل مستهدفة امقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح المسؤولون، أن الهجوم أثار غضب كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ جاء في وقت تنتظر فيه واشنطن رد حماس على المقترح الذي قدّمه ترامب.

وذكر مسؤولون في حماس، أن قادتها في الدوحة اجتمعوا اليوم لمناقشة مقترح الرئيس ترامب، حيث كان ينتظر البيت الأبيض رد الحركة بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء وأكد أنه يريد السلام في الشرق الأوسط.

وذكرت ليفيت، أن الرئيس الأمريكي أكد لنظيره القطري أن "مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيهم".

وأشارت ليفيت، إلى أن ترامب طلب من مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك، موضحة أن الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستهاجم حماس في الدوحة.

وشددت ليفيت، على أن القصف الأحادي على دولة قطر لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، مضيفة أن "قصف حماس في قطر الحليف الوثيق لنا التي تعمل بجد وشجاعة للتوسط في السلام لا يخدم أهدافنا".

وفي الوقت نفسه، أوضحت ليفيت أن الرئيس الأمريكي يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام، مؤكدة أنه لا يزال يسعى إلى جانب حلفاء واشنطن لتحقيق السلام في المنطقة.