إيران تعلن التوصل لتفاهم جديد بشأن التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى تفاهم جديد بشأن كيفية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب الهجمات على منشآت إيران النووية.

وقال عراقجي: "ننخرط في عدد من المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتنفيذ اتفاق جديد يضمن الحفاظ على مخاوفنا".

ومن جانبه، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، إنه اتفق مع وزير خارجية إيران على الإجراءات العملية لاستئناف أنشطة التفتيش في إيران، معتبرًا أنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، وذلك بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وأشاد الرئيس، باتفاق استئناف التعاون الذي تم التوصل إليه اليوم بالقاهرة بوساطة مصرية، باعتباره خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد، من شأنها إقناع الأطراف المعنية بالتراجع عن أي خطوات تصعيدية، وافساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيدًا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني.