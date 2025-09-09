إعلان

قطر توجه رسالة لمجلس الأمن: لن نتساهل مع سلوك إسرائيل العدواني

09:34 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

علياء أحمد بن يوسف آل ثاني

وكالات

قالت المندوبة القطرية لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في رسالة لمجلس الأمن الدولي، إن دولة قطر تدين بشدة الاعتداء الإسرائيلي "الإجرامي الجبان".

وأكدت آل ثاني، أن قطر لن تتساهل مع سلوك إسرائيل العدواني، موضحة أن الاعتداء الإسرائيلي تهديد خطير لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وذكرت أن الاعتداء الإسرائيلي حادث خطير يستدعي الانتباه الفوري، مضيفة "الاعتداء الإسرائيلي يخل بأمن المنطقة ولن نقبل أي عمل يستهدف أمننا وسيادتنا".

وقالت المندوبة القطرية لدى الأمم المتحدة، إن الجهات المعنية باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والمناطق المحيطة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

