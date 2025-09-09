إعلان

إعلام عبري: الموساد عارض اغتيال قادة حماس في الدوحة

09:14 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الموساد عارض اغتيال قادة حماس في الدوحة

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الموساد الإسرائيلي عارض اغتيال قادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة ولم يكن شريكًا في العملية.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جهات في الفريق الإسرائيلي المفاوض عارضت الهجوم على قطر.

وقالت جهات في الفريق الإسرائيلي المفاوض إنه لا يزال هناك ما يمكن استخلاصه من المحادثات، وفقًا لهيئة البث.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

