قطر تنفي التدخل في قرارات "الجنائية الدولية" بشأن مسؤولين إسرائيليين

كتب : وكالات

12:06 م 30/04/2026

وزارة الخارجية القطرية

أكد مكتب الإعلام الدولي القطري أن ما تم تداوله مؤخراً بشأن إدخال اسم دولة قطر في ما وصفه بمناقشات غير لائقة مع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، والمتعلقة بمزاعم إصدار مذكرات توقيف محتملة بحق مسؤولين إسرائيليين، لا يستند إلى أي أساس من الصحة، مشدداً على أنها ادعاءات واهية.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن هذه الاتهامات التي وصفها بالباطلة والادعاءات الزائفة صدرت عن مسؤولين إسرائيليين اعتادوا، بحسب البيان، نشر معلومات مضللة عن دولة قطر من خلال تسريبات انتقائية تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية، مؤكداً أن هذه المزاعم تم تفنيدها مراراً وثبت عدم صحتها في كل مرة.

وأشار البيان إلى أن ما وصفهم بالأفراد الذين يروجون لهذه الادعاءات يسعون، وبشكل متواصل، إلى الإفلات من المساءلة القانونية على المستويين المحلي والدولي بشأن انتهاكات سابقة ومستمرة للقانون الدولي، مضيفاً أنهم يلجأون إلى الزج باسم قطر دون سند لصرف الانتباه عن سلوكهم ومحاولة تشويه الحقائق بهدف تجنب الخضوع للمحاسبة القانونية.

كما لفت إلى أن دولة قطر ليست الهدف الوحيد لهذه الممارسات، مبيناً أن هؤلاء المسؤولين عرف عنهم منذ فترة طويلة تنفيذ حملات سرية تتضمن نشر وثائق وتسجيلات صوتية ومقاطع مصورة مفبركة لتحقيق أهدافهم ونواياهم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن قطر ستبقى يقظة إزاء هذه الادعاءات، وستواصل الدفاع عن سمعتها، بالتزامن مع استمرار جهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

المحكمة الجنائية الدولية قطر إسرائيل

فيديو قد يعجبك



بعد تعرضها لحادث.. بسمة وهبة تكشف سر قيادتها سيارة نيسان قديمة (فيديو)
رئيس إيران يوجّه بتسريع عمليات الإغاثة والإعمار في المناطق المتضررة
أول رد من نقابة الموسيقيين تجاه التصرف الغير لائق من أمير عيد- خاص
القبض على عصابة أجانب تسرق المواطنين بالطرود الوهمية في القاهرة
بعد تصدرها التريند.. القصة الكاملة لانتهاء نزاع سيدة المنوفية وزوجها بالقسم
* المركزي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة
بينها الحبس.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن مؤسس بيت فاطم في اتهامه بهتك عرض 4 فتيات
الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"