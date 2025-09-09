الأردن يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر ويصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون

وكالات

أدان الأردن الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، واصفًا إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مؤكّدًا وقوفه إلى جانب قطر إذا اختارت الرد على هذا العدوان، وذلك بحسب ما نشره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على منصة "إكس".

وقال الصفدي: "نقف مع أشقائنا في قطر ونؤكد تضامننا المطلق معهم في أي خطوات يتخذونها ضد هذا العدوان ولحماية أمنهم واستقرارهم وسيادتهم".

وأضاف: "ستواصل إسرائيل عدوانها وحروبها الوحشية وانتهاكاتها للقانون الدولي وتهديدها للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ما لم يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، الخطوات اللازمة لردعها ووقف عدوانها".

نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وفي المقابل، أكد مصدر قيادي في حماس لقناة "الجزيرة" أن الوفد المفاوض للحركة في الدوحة تعرّض بالفعل للقصف الإسرائيلي أثناء الاجتماع، موضحًا أن النقاش كان يدور حول المبادرة الأمريكية لكن القيادي أكد أيضًا نجاة الوفد بالكامل من محاولة الاغتيال.