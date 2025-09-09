وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، الثلاثاء، إن طائرات استطلاع أمريكية وبريطانية حلّقت في سماء المنطقة قبل الهجوم الإسرائيلي على مقر

حركة حماس في قطر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن قادة حماتس الذين استُهدفوا في الهجوم كانوا مسؤولين عن ملفي الضفة الغربية وغزة، لافتة إلى أنه من الغير الواضح من سيقود المفاوضات الآن.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم على قيادات حماس في الدوحة.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة، لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.