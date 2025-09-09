السفارة الأمريكية في قطر تصدر أمرًا لموظفيها بالبقاء بالمنازل

القاهرة- مصراوي

أعلنت السفارة الأمريكية في قطر، اليوم الثلاثاء، أنها أصدرت أمرًا لموظفيها ومنشآتها في البلاد بالبقاء في أماكنهم، وذلك عقب تقارير عن وقوع هجمات صاروخية في العاصمة الدوحة.

وأوضحت السفارة، في منشور على منصة "إكس"، أنها أصدرت التعليمات كإجراء احترازي، داعية المواطنين الأمريكيين المقيمين في قطر إلى التزام أماكنهم حفاظًا على سلامتهم.

We have seen reports of missile strikes occurring in Doha. The U.S. Embassy has instituted a shelter-in-place order for their facilities. U.S. citizens are advised to shelter-in-place and monitor @USEmbassyDoha social media for updates. — U.S. Embassy in Qatar (@USEmbassyDoha) September 9, 2025

قالت وسائل إعلام عبرية إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قطر والولايات المتحدة الأمريكية قبل استهداف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث المقترح الأمريكي الآخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر قيادي في حماس، الثلاثاء، استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة بغارة إسرائيلية.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة"الجزيرة"، أن الاجتماع استُهدف بينما كان يناقش مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وأفادت القناة 13 العبرية بوقوع عدة انفجارات ضخمة في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة بأن العملية في قطر استهدفت شخصيات بارزة من حماس في الخارج.

ونقلت القناة عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "قصفنا قيادة حماس في قطر بما في ذلك خليل الحية وزاهر جبارين، وننتظر نتائج الضربة، مشيرًة إلى أنه من بين المستهدفين أيضًا القيادي خالد مشعل.