الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مقر حماس في قطر بغارة جوية

04:23 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

استهداف مقر حماس في قطر

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وأضاف أدرعي: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وشار أدرعي، إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وتابع: "سيواصل جيش الاحتلال والشاباك لحسم حماس المسؤولة عن مجزرة السابع من أكتوبر".

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قيادات في حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت القناة 12، إلى أن انفجارا واحدا على ما يبدو استهدف مقر حركة حماس في الدوحة، حيث كانت تتواجد قيادات بارزة في الحرة.

وأوضحت القناة العبرية، أن الانفجار وقع في حي كتارا بالدوحة. وأفاد شهود عيان بتصاعد دخان في المنطقة.

وأوضحت القناة العبرية، أنه حتى الآن لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.

