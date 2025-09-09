إعلان

ستارمر ينتقد بشدة "سياسات الاستياء" التي يتبعها حزب الإصلاح البريطاني

03:03 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

كير ستارمر

لندن - (د ب أ)

استغل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أول اجتماع للتشكيل الوزاري الجديد لشن هجوم على حزب "الإصلاح البريطاني" بزعامة نايجل فاراج.

وأكد ستارمر، لفريقه القيادي بعد إعادة تشكيل الحكومة، "إننا نواجه من يستغلون سياسات الاستياء"، مشيرا إلى أن على حكومته واجبا وطنيا يتمثل في تقديم برنامج بديل "للتجديد الوطني"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقال ستارمر إن الأولوية القصوى للحكومة يجب أن تتمثل في دفع النمو الاقتصادي بما يسهم في تحسين الخدمات العامة ومستويات المعيشة للعمال.

وقال ستارمر، الذي كان يقف إلى جانبه نائب رئيس الوزراء الجديد ديفيد لامي، إن التعديل الوزاري، الذي أجري بعد استقالة أنجيلا راينر، أعد الحكومة "للمرحلة المقبلة من مسيرتها"، مضيفًا أن الحكومة تنتقل من "إصلاح الأسس" إلى "مرحلة التجديد الوطني".

وقال ستارمر للوزراء، "أنتم الأشخاص المناسبون لتلبية نداء الوطن من أجل النهوض ببلادنا ودفعها إلى الأمام نحو التجديد لملايين العمال على المستوى الوطني".

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني حزب الإصلاح البريطاني ستارمر ينتقد سياسات الاستياء
