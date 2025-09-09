إعلان

أوكرانيا: مقتل وإصابة 950 عسكريًا روسيا خلال 24 ساعة

12:04 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

قتلى وجرحى الجيش الروسي

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و90 ألفا و10 أفراد، من بينهم 950 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11169 دبابة، منها دبابة أمس الاثنين، و23261 مركبة قتالية مدرعة، و32577 نظام مدفعية، و1482 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1217 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 422 طائرة حربية، و341 مروحية، و57504 طائرة مسيرة، و3691 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و61207 من المركبات وخزانات الوقود، و3963 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

