"لا تسافروا".. تفاصيل إخلاء مطار هيثرو في لندن بسبب حادث مواد خطرة

وكالات

أصدر مطار هيثرو تحذيرًا عاجلًا بعدم السفر إلى المبنى رقم 4، عقب وقوع حادث يُشتبه بأنه مرتبط بمواد خطرة، ما استدعى استدعاء خدمات الطوارئ إلى موقع المطار حوالي الساعة الخامسة من مساء الإثنين.

وفي منشور على منصة X، نصح المطار الركاب بعدم التوجه إلى المبنى رقم 4 بينما يتم التعامل مع الحادث.

Terminal 4 check-in has been closed and evacuated while emergency services respond to an incident. Please do not travel to Terminal 4, colleagues are supporting passengers on site. We will provide further information as soon as we can, all other terminals are operating as normal pic.twitter.com/Zdbc8D7gw3 — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 8, 2025

وقال متحدث باسم فرقة إطفاء لندن: "تم نشر فرق متخصصة لإجراء تقييم للموقع، وقد تم إخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي بينما يتعامل رجال الإطفاء مع الموقف".

وذكرت شبكة السكك الحديدية الوطنية أن القطارات لن تتوقف في محطة مطار هيثرو – المبنى رقم 4 بسبب "تعامل خدمات الطوارئ مع حادث".

فيما قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إن نحو 20 شخصًا أبلغوا عن إصابات، لكن "لم يتم العثور على أي أثر لمادة ضارة" بعد استدعاء الضباط إلى مطار هيثرو.

وتم إخلاء منطقة تسجيل الوصول في المبنى رقم 4 بمطار لندن هيثرو، مساء الاثنين، كإجراء احترازي، بينما استجابت خدمات الطوارئ لحادث يُشتبه بأنه يتعلق بـ"مادة خطرة"، بحسب ما ذكرته فرقة الإطفاء في لندن.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن إن إجمالي 21 شخصًا تلقوا العلاج، نُقل أحدهم إلى المستشفى، فيما عولج الباقون في موقع الحادث وغادروا بعد تلقي الرعاية اللازمة.

وفي بيان رسمي، أوضح متحدث باسم الشرطة: "في يوم الاثنين 8 سبتمبر، في الساعة 16:56، تم استدعاء الشرطة إلى حادث محتمل يتعلق بمواد خطرة في المبنى رقم 4 بمطار هيثرو. وتوجه ضباط متخصصون إلى مكان الحادث إلى جانب رجال الإطفاء في لندن وخدمة الإسعاف، حيث أجروا بحثًا شاملاً في المنطقة".

وأضاف البيان: "لم يتم العثور على أي أثر لأي مادة ضارة. وقد أُبلغ عن إصابة نحو 20 شخصًا، لم تُعتبر أي منها مهددة للحياة أو مؤثرة عليها بشكل خطير، فيما لا تزال التحقيقات جارية".