وكالات

قال المسؤول المحلي لمقاطعة دونيتسك دينيس بوشيلين، رئيس سلطة دونيتسك الموالية لروسيا، إن القوات الأوكرانية شنت هجمات مكثفة بطائرات مسيرة وصواريخ على مدينتين في المنطقة، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16.

وأضاف دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية قصفت أهدافا في المدينة الرئيسية في المنطقة دونيتسك، وفي ماكييفكا، وهي مدينة صناعية تقع باتجاه الشمال.

وأوضح: "تضرر 18 مبنى سكنيا في عدة مقاطعات في دونيتسك ومنطقة كراسنوغفارديسكي في ماكييفكا، بالإضافة إلى 14 منشأة بنية تحتية مدنية [مدارس وروضة أطفال ومرافق تسوق]".‏

وأضاف أن القوات الأوكرانية شنت 28 هجوما مسلحا، تم خلالها استخدام المدفعية وصواريخ كروز تكتيكية عملياتية وطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، شنت القوات الأوكرانية هجوما بطائرة مسيّرة على متنزه "جوليفر" في مقاطعة كالينينسكي بمدينة دونيتسك.

أعلن بوشيلين، أن عدد المصابين جراء الهجوم الأوكراني بطائرة مسيّرة على متنزه "جوليفر" في دونيتسك ارتفع إلى 6 أشخاص، بينهم طفل.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الأوكرانيين على الهجمات، وفقا لسكاي نيوز.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أمنيين قولهم، إن ما لا يقل عن 20 طائرة مسيرة جرى إطلاقها في الهجومين وتم تفعيل وحدات الدفاع الجوي.