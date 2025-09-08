إعلان

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من عالم يضم 25 قوة نووية

02:40 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالات

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عالم يضم ما يصل إلى 25 دولة مسلحة نوويًا.

وقال رئيس الوكالة الدولية رافائيل جروسي لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في تقرير نُشر أمس الأحد: "دون الرغبة في إثارة ذعر، فإن خطر اندلاع صراع نووي، اليوم، أعلى مما كان عليه في الماضي".

وأضاف جروسي، أنه قد يأتي وقت تمتلك فيه ما بين 20 إلى 25 دولة أسلحة نووية، من دون تحديد إطار زمني لذلك، لافتًا إلى أن عدد القوى النووية في الوقت الراهن يبلغ 9 دول، وفقًا لتقديرات عدد من الخبراء.

وصرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "عملية نزع السلاح أو التخفيض المنظم للترسانات النووية وصلت إلى طريق مسدود".

وتابع جروسي: "هؤلاء الذين يمتلكون أسلحة نووية ينتجون مزيدًا منها، بما في ذلك الصين"، لافتًا إلى تزايد الأحاديث غير الرسمية حول إمكانية استخدام ضربات نووية تكتيكية، معتبرًا ذلك أمرًا مقلقًا.

وأعرب رئيس الوكالة الدولية عن قلقه من أن قادة عدد من الدول أعلنوا نيتهم امتلاك أسلحة نووية.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية القوي النووية افائيل جروسي
