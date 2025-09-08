وكالات

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات حادثة إطلاق النار التي وصفتها بـ"الإرهابية" التي وقعت بالقرب من القدس، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الإسرائيليين.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولدولة إسرائيل وشعبها الصديق، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

أغلقت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، كافة مداخل مدينة القدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية على كافة مداخل القدس، وأعاقت حركة مرور المواطنين، وسط استنفار كبير لقوات وشرطة الاحتلال".

وقتل خمسة إسرائيليين وأصيب 12 آخرون في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان في شمال القدس ، وفق قناة "13" الإسرائيلية .