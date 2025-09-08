ضابط إسرائيلي: مدينة غزة ستتعرض اليوم لقصف "لم يسبق له مثيل"

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، بأن مدينة غزة ستتعرض اليوم لقصف "لم يسبق له مثيل".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة وسترتجف أبراج الإرهاب، في إشارة إلى تصعيد جيش الاحتلال هجماته على قطاع غزة.

وتابع: هذا تحذير أخير لحماس في غزة وفي الخارج أن عليهم تحرير الأسرى وإلقاء السلاح.

وقال مخاطبًا حماس: إما أن تلقوا السلاح أو أن غزة ستدمر وستبادون وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة.