ضابط إسرائيلي: مدينة غزة ستتعرض اليوم لقصف "لم يسبق له مثيل"

02:20 م الإثنين 08 سبتمبر 2025

هيئة البث الإسرائيلية

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن ضابط رفيع في الجيش الإسرائيلي، بأن مدينة غزة ستتعرض اليوم لقصف "لم يسبق له مثيل".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن عاصفة هائلة ستضرب اليوم سماء قطاع غزة وسترتجف أبراج الإرهاب، في إشارة إلى تصعيد جيش الاحتلال هجماته على قطاع غزة.

وتابع: هذا تحذير أخير لحماس في غزة وفي الخارج أن عليهم تحرير الأسرى وإلقاء السلاح.

وقال مخاطبًا حماس: إما أن تلقوا السلاح أو أن غزة ستدمر وستبادون وسيواصل الجيش خطته لتوسيع العملية والحسم في غزة.

