إعلام إسرائيلي: 4 قتلى و15 مصابا في موقع إطلاق النار بالقدس

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بوقوع 4 قتلى و15 مصابا في موقع إطلاق النار شمال القدس.

من جهتها قالت القناة 14 الإسرائيلية إن الهجوم أسفر عن 4 قتلى و15 مصابا بينهم 7 بجروح خطيرة في موقع إطلاق النار شمال القدس.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، أن التحقيق يشير إلى أن منفذي هجوم القدس صعدا إلى حافلة ونفذا إطلاق النار.

وقال الشاباك، أن التحقيق الأولي يشير إلى أن منفذي إطلاق النار الاثنين من القدس الشرقية.