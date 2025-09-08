وكالات

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على فلاديمير زيلينسكي، بكلمات من أغنية "كل شيء على ما يرام، ماركيزة" التي يؤديها الفنان الروسي ليونيد أوتيسوف.

واقتبست زاخاروفا كلمات من الأغنية، إذ جاء فيها: "كل شيء على ما يرام، أيها الماركيزة الرائعة، الأمور تسير على ما يرام والحياة سهلة، ولا مفاجأة حزينة واحدة، باستثناء شيء واحد صغير، وخلاف ذلك أيها الماركيزة الرائعة، كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام".

وأرفقت المتحدثة المنشور باسم وزارة الخارجية الروسية فيديو لمقطع من هذه الأغنية.

وأعلن فلاديمير زيلينسكي، أنه سيعتبر انتصار أوكرانيا قد تحقق إذا لم تذهب كامل أراضيها لسيطرة روسيا الأمر الذي يفسح المجال لتفسير أوسع للخيارات المحتملة للاعتراف بخسائر كييف للجغرافيا.

وكتبت أغنية الماركيزة بالفرنسية عام 1935 على يد بول ميزراكي بالتعاون مع عدد من الملحنين والموزعين الموسيقيين.

وترجم الشاعر ألكسندر بيزيمينسكي نصها إلى الروسية، وأداها المغني ​​الشهير ليونيد أوتيسوف. في دويتو مع ابنته إديث، واشتهرت الأغنية على نطاق واسع، وفقا لروسيا اليوم.