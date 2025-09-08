إعلان

أسير أوكراني: قوات كييف ترسل المجندين إلى الجبهة دون تدريب على إطلاق النار

04:47 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

وكالات

قال الأسير من القوات الأوكرانية دميتري خفوستيك، إن قيادة القوات الأوكرانية أرسلت إلى الجبهة مجندين دون تدريب على إطلاق النار، وتم إرسال آخرين لحفر الخنادق بدلا من إكمال تدريبهم.

أضاف الأسير: "توجهت حينها إحدى الحافلات مباشرة إلى سومي للقتال، ونحن ذهبنا للتدريب في تشورنومورسك مقاطعة أوديسا".

وأشار إلى أن التدريب تضمن استخدام أسلحة أجنبية، إلا أن المجموعة التي كان خفوستيك يرافقها أُرسلت إلى الجبهة قبل الموعد المحدد.

وأضاف: "أنا عضو في طاقم قاذفة قنابل، ولم أر قاذفات قنابل إلا في سومي، لأنهم أخذونا قبل انتهاء التدريب، وكوننا لا نعرف كيف نطلق النار من القاذفات، أرسلونا إلى حفر الخنادق"، وفقا لروسيا اليوم.

