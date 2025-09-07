الجيش الإسرائيلي يزعم تدمير شبكة أنفاق بمدينة غزة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، لواء نحال فجّر شبكة أنفاق بطول مئات الأمتار في حي الزيتون بغزة، وفق زعمه.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: :دمرنا نفقا طوله مئات الأمتار في حي الزيتون بمدينة غزة".

أفادت تقارير إعلامية، الأحد، بأن قصفا إسرائيليا استهدف مقر نادي الجزيرة وسط مدينة غزة بعد إجبار مئات الأسر على النزوح من داخله.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا لسكان عمارة الرؤيا والخيام المجاورة لها في مدينة غزة بمغادرتها فورا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيهاجم المبنى في وقت قريب نظرا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره، وفق زعمه.

وكتب المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "إنذار عاجل ومتكرر إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف أدرعي: "سيهاجم جيش الاحتلال المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية لحماس داخله أو بجواره"، منوها إلى أن "من أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلاء المبنى بشكل فوري جنوبًا نحو المنطقة الإنسانية في مواصي خانيونس".