بلدية إيلات: ميناء المدينة مُعطل والحوثيون لا يزالون يشكلون تهديدا لنا

وكالات

قال صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن رئيس بلدية إيلات إيلي لانكري، الأحد، إن سقوط طائرة مسيرة بشكل مباشر دون تحذير مسبق أمر يثير القلق.

وأكد لانكري، أن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن لم ينسوا إيلات رغم عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمق أراضيهم، موضحا أن ميناء المدينة معطل والحوثيون لا يزالون يشكلون تهديدا للمدينة.

وشدد رئيس بلدية إيلات، على أن دولة ذات سيادة لا يمكن أن تسمح بإغلاق مجالها البحري.

وفي يوليو الماضي، أشارت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، إلى أن ميناء إيلات مهدد بالإغلاق الكامل، في ما اعتبرته "نصر واضح للحوثيين وهزيمة للاقتصاد الإسرائيلي برمته".

وذكرت الصحيفة، أن الميناء متوقف بالفعل عن العمل منذ نوفمبر 2023، نتيجة مخاوف أمنية متعلقة بالمرور في البحر الأحمر، وخصوصا مضيق باب المندب الذي يسيطر عليه الحوثيون.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أن الشركة المشغّلة للميناء سجلت انخفاضا بلغ 80% من الإيرادات في عام 2024 مقارنة بعام 2023.