نتنياهو يزعم: 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة حتى الآن

05:13 م الأحد 07 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن 100 ألف شخص غادروا مدينة غزة حتى الآن وحماس تحاول أن تمنع خروج الناس، وفق زعمه.

وأشار نتنياهو، إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في جنوب غزة تأتي ضمن جهود حكومته لتدمير المحور الإيراني و"وجهنا ضربات قوية لحماس".

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل جهوده لتحقيق جميع أهداف الحرب، مشيرا إلى أنه يدرك الكلفة الدبلوماسية التي تتحملها تل أبيب جراء ذلك.

وأضاف نتنياهو: "وجهنا ضربات قوية لحماس وحزب الله والحوثيين والضربة الأشد كانت ضد إيران".

نتنياهو مدينة غزة الاحتلال الإسرائيلي
