صحة غزة: 87 شهيدا و409 مصاب بنيران الاحتلال خلال يوم

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 87 شهيدا وإصابة 409 أشخاص بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ"استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مدرسة الفرابي التي تؤوي نازحين قرب ملعب اليرموك في مدينة غزة".

وقالت إن "طفلين استشهدا وآخرين أصيبوا باستهداف طائرات الاحتلال خيمة نازحين قرب المجلس التشريعي بحي الرمال غربي مدينة غزة".

وبذلك ارتفعت أعداد ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر2023 إلى 64 ألفا و368 شهيدا و162 ألفا و776 مصابًا.