عراقجي: مستعدون لاتفاق نووي.. وقواتنا المسلحة قادرة على هزيمة إسرائيل

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقال كتبه بصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بلاده مستعدة للتوصل لاتفاق حقيقي يتضمن قيودًا على التخصيب مقابل رفع العقوبات.

وحذر عراقجي، من أن تفويت هذه الفرصة التي وصفها بـ"الوجيزة" قد تكون عواقبه وخيمة على المنطقة والعالم، وفق قوله.

وتابع: "قواتنا المسلحة قادرة على هزيمة إسرائيل وستجبرها على طلب العون من أمريكا".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إنه إذا لم يتم إعطاء الدبلوماسية الوقت اللازم فإن "النتيجة لن تكون مرضية".

وعلق عراقجي على تفعيل الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) آلية الزناد (سناب باك)، قائلًا إن القرار "يفتقر تمامًا إلى أي أساس قانوني"، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لذلك هو تجاهل الدول الثلاث تسلسل الأحداث التي دفعت إيران إلى اتخاذ إجراءات تعويضية مشروعة في إطار الاتفاق النووي نفسه، وفق ما نقلته وكالة "مهر".

وفي وقتٍ سابق من أغسطس الماضي، فعلت الترويكا الأوروبية آلية الزناد الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي في خطاب تم إرساله إلى مجلس الأمن الدولي.