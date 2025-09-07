مسؤول عسكري إسرائيلي: لا نتعهد بالحسم ضد حماس

وكالات

أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن رئيس شعبة العمليات، أن الجيش يستعد لدخول مدينة غزة، لكن لا يمكن التعهد بأن ذلك سيؤدي للحسم مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس شعبة العمليات، "إذا استدعى الأمر فسنستعد للقتال مع حماس سنوات أخرى"، بحسب قوله.

وقال إنه إذا حقق الجيش الإسرائيلي "المطلوب منه" ووفر شروط إنهاء الحرب في غزة، فقد يبقى الجيش في بعض المناطق، لافتًا إلى أن الجيش أعد خطة تسمح له بوقف عملية غزة في أي مرحلة عند التوصل إلى صفقة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن صحيفة "هآرتس" العبرية نقلت عن مصادر تأكيدها، أن هيئة الأركان الإسرائيلية قلِقة لبطء نزوح السكان من مدينة غزة، إذ تشير التقديرات إلى أن من غادروا أقل من 10% من عدد السكان.

وأكد ضباط بالجيش الإسرائيلي للصحيفة، أنهم يواجهون مشكلة في مدى جاهزية وكفاءة الوحدات النظامية، فيما يقاتل بعضها منذ بدء الحرب، وسط نقص حاد في الجرافات ومحدودية في صلاحية الدبابات وناقلات الجند.