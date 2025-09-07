إعلان

نيويورك تايمز: الهند تشعر بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة

08:20 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

الهند والولايات المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن المسؤولين الهنود يشككون في موثوقية واشنطن كشريك تجاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والخلافات حول مشتريات النفط الروسي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، حتى لو حُلّت الخلافات حول النفط الروسي والرسوم الجمركية، فإن الأشهر القليلة الماضية ستذكر السياسيين الهنود بعدم موثوقية الولايات المتحدة لسنوات طويلة قادمة.

وتضيف الصحيفة: "وصف مسؤول الوضع بسؤال بلاغي: إذا ضربتني أربع مرات ثم أعطيتني آيس كريم، فهل يعني ذلك أن كل شيء على ما يرام الآن؟".

في أواخر يوليو، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من الهند، بحسب روسيا اليوم.

وأشار إلى الرسوم الجمركية المرتفعة من نيودلهي، والحواجز التجارية، والتعاون مع روسيا، إذ قال أيضا: إن على البلاد دفع غرامة غير محددة مقابل الإجراءات المذكورة أعلاه.

في 6 أغسطس، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند فيما يتعلق بشرائها النفط والمنتجات البترولية الروسية.

وبالتالي، رفعت الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%. ووصفت وزارة الخارجية الهندية هذه الإجراءات بأنها غير عادلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهند والولايات المتحدة الولايات المتحدة الهند أمريكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)