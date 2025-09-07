نيويورك تايمز: الهند تشعر بخيبة أمل تجاه الولايات المتحدة



وكالات

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن المسؤولين الهنود يشككون في موثوقية واشنطن كشريك تجاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب والخلافات حول مشتريات النفط الروسي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، حتى لو حُلّت الخلافات حول النفط الروسي والرسوم الجمركية، فإن الأشهر القليلة الماضية ستذكر السياسيين الهنود بعدم موثوقية الولايات المتحدة لسنوات طويلة قادمة.

وتضيف الصحيفة: "وصف مسؤول الوضع بسؤال بلاغي: إذا ضربتني أربع مرات ثم أعطيتني آيس كريم، فهل يعني ذلك أن كل شيء على ما يرام الآن؟".

في أواخر يوليو، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من الهند، بحسب روسيا اليوم.

وأشار إلى الرسوم الجمركية المرتفعة من نيودلهي، والحواجز التجارية، والتعاون مع روسيا، إذ قال أيضا: إن على البلاد دفع غرامة غير محددة مقابل الإجراءات المذكورة أعلاه.

في 6 أغسطس، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند فيما يتعلق بشرائها النفط والمنتجات البترولية الروسية.

وبالتالي، رفعت الرسوم الجمركية على واردات السلع والخدمات الهندية إلى 50%. ووصفت وزارة الخارجية الهندية هذه الإجراءات بأنها غير عادلة.