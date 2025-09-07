إعلان

زاخاروفا: الطائرات المسيرة أصبحت عنصرا من عناصر التعاون الدولي

08:14 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

ماريا زاخاروفا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن الطائرات المسيرة "الدرونز" أصبحت عنصرا من عناصر التعاون الدولي، مشيرة إلى استخدامها النشط في المجالات المدنية وليس فقط العسكرية.

وجاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول إمكانية أن تشكل هذه الطائرات أساسا للتعاون بين الدول، على هامش المنتدى الدولي "أجنحة سخالين" في مدينة يوجنو ساخالينسك.

واستشهدت زاخاروفا بزيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأخيرة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "كوريا الشمالية" كمثال، حيث لاحظت وجود طائرات مسيرة تستخدم في مراقبة الشاطئ في منطقة منتجعات خلال الزيارة.

وأضافت زاخاروفا: "هذا مجرد مثال واحد ربما لا توجد دولة الآن لا تولي هذا الموضوع اهتماما بالغا"، موضحة أن هذه التقنية تُطرح بنشاط في جميع أنحاء العالم.

ويعقد المنتدى الدولي للمركبات غير المأهولة لجميع البيئات "أجنحة سخالين" في ميناء الطائرات بدون طيار "بوشيستي"، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر ويشارك فيه ممثلون عن عشرات المناطق في روسيا ودول مجموعة "بريكس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زاخاروفا الطائرات المسيرة الخارجية الروسية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم