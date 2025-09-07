زاخاروفا: الطائرات المسيرة أصبحت عنصرا من عناصر التعاون الدولي



وكالات

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن الطائرات المسيرة "الدرونز" أصبحت عنصرا من عناصر التعاون الدولي، مشيرة إلى استخدامها النشط في المجالات المدنية وليس فقط العسكرية.

وجاء ذلك في معرض ردها على سؤال حول إمكانية أن تشكل هذه الطائرات أساسا للتعاون بين الدول، على هامش المنتدى الدولي "أجنحة سخالين" في مدينة يوجنو ساخالينسك.

واستشهدت زاخاروفا بزيارة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأخيرة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية "كوريا الشمالية" كمثال، حيث لاحظت وجود طائرات مسيرة تستخدم في مراقبة الشاطئ في منطقة منتجعات خلال الزيارة.

وأضافت زاخاروفا: "هذا مجرد مثال واحد ربما لا توجد دولة الآن لا تولي هذا الموضوع اهتماما بالغا"، موضحة أن هذه التقنية تُطرح بنشاط في جميع أنحاء العالم.

ويعقد المنتدى الدولي للمركبات غير المأهولة لجميع البيئات "أجنحة سخالين" في ميناء الطائرات بدون طيار "بوشيستي"، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر ويشارك فيه ممثلون عن عشرات المناطق في روسيا ودول مجموعة "بريكس".