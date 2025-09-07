بسبب الرياح القوية.. اشتعال حرائق غابات في البرتغال وإسبانيا



وكالات

يعمل المئات من عناصر الإطفاء على إخماد حرائق غابات جديدة اشتعلت في البرتغال وإسبانيا، وفق ما أعلنت سلطات الحماية المدنية، وذلك بعد صيف شهد حرائق مدمرة في المنطقة.

ويشتعل الحريق الأكبر في سييا بوسط البرتغال، حيث نشر 600 عنصر إطفاء لمكافحة النيران التي أجّجتها رياح قوية، وأغلقت طرق عدة، وفق جهاز الحماية المدنية.

وأوردت وكالة الأنباء البرتغالية لوسا نقلا عن متحدث باسم جهاز الحماية المدنية قوله إن الأولوية لحماية المنازل.

وأعلنت الشرطة توقيف شخص يشتبه بأنه أشعل الحريق.

وفي إسبانيا، اتخذت السلطات السبت تدابير احترازية في قرية كاستروميل في شمال غرب البلاد، بسبب اندلاع حريق قرب المنطقة.

وتضررت المنطقة بشدة من جراء سلسلة حرائق شهدتها في أغسطس.

واشتعل أحد تلك الحرائق مجددا، بسبب الرياح القوية، وفق مصدر في السلطات البيئية لمنطقة قشتالة وليون المجاورة.

والأحد الماضي، رفعت إسبانيا حال طوارئ كانت فرضتها مدى أسابيع بسبب واحدة من أسوأ موجات الحرائق التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة.

وقضى 4 أشخاص جراء الحرائق التي أتت على أكثر من 300 ألف هكتار.

كذلك شهد وسط البرتغال وشمالها حرائق غابات في أغسطس قضى فيها 4 أشخاص.

وفي البرتغال، أتت الحرائق على نحو 254 ألف هكتار، واعتبرت حصيلتها الأكثر فداحة منذ حرائق العام 2017، وفق بيانات المعهد الوطني للحفاظ على الطبيعة والغابات.

وشهدت البرتغال هذه السنة أحر فصل صيف وأكثر هذه الفصول جفافا منذ العام 1931، وفق ما أفادت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، يوم الجمعة.