إعلان

مسؤولون إسرائيليون: الجيش سيهاجم مزيدًا من الأبراج في مدينة غزة

11:48 م السبت 06 سبتمبر 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال موقع "واللا" العبرية نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يعتزم مهاجمة مزيد من الأبراج في مدينة غزة والأمر لن يتوقف.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يضغط لتدمير أبراج أخرى بمدينة غزة تستخدمها حماس وتشكل خطرا على الجنود، وفق زعمهم.

وأكدت حماس، أن تدمير الاحتلال برجا جديدا اليوم في غزة والتهديد باستهداف مزيد من الأبنية إمعان بالتهجير القسري، مشيرة إلى أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا لوقف الهجوم الصهيوني الذي يستهدف تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها.

وشدد وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، على أن ادعاء الاحتلال الإسرائيلي استخدام الأبراج السكنية لأغراض عسكرية كاذب، موضحة أن هدف الاحتلال هو خداع الرأي العام وتبرير جرائمه بحق المدنيين في القطاع.

ودعت داخلية غزة، المواطنين في مدينة غزة للحذر من خداع الاحتلال بوجود منطقة إنسانية آمنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة وزير الدفاع الإسرائيلي حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)