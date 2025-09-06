مسؤولون إسرائيليون: الجيش سيهاجم مزيدًا من الأبراج في مدينة غزة

وكالات

قال موقع "واللا" العبرية نقلا عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش يعتزم مهاجمة مزيد من الأبراج في مدينة غزة والأمر لن يتوقف.

وأشارت المصادر، إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يضغط لتدمير أبراج أخرى بمدينة غزة تستخدمها حماس وتشكل خطرا على الجنود، وفق زعمهم.

وأكدت حماس، أن تدمير الاحتلال برجا جديدا اليوم في غزة والتهديد باستهداف مزيد من الأبنية إمعان بالتهجير القسري، مشيرة إلى أن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك فورا لوقف الهجوم الصهيوني الذي يستهدف تدمير مدينة غزة وتهجير سكانها.

وشدد وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، على أن ادعاء الاحتلال الإسرائيلي استخدام الأبراج السكنية لأغراض عسكرية كاذب، موضحة أن هدف الاحتلال هو خداع الرأي العام وتبرير جرائمه بحق المدنيين في القطاع.

ودعت داخلية غزة، المواطنين في مدينة غزة للحذر من خداع الاحتلال بوجود منطقة إنسانية آمنة.