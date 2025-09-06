وكالات

كشفت تقارير إعلامية أن شركة جوجل الأمريكية أبرمت عقدًا ضخمًا بقيمة 45 مليون دولار مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنشر الدعاية الحكومية الإسرائيلية المعروفة بـ"هاسبارا".

وبحسب موقع "دروب سايت"، بدأ العقد في أواخر يونيو 2025 ويمتد لستة أشهر، بهدف تضخيم الرسائل الإسرائيلية عبر منصات جوجل، ولا سيما يوتيوب والإعلانات الرقمية، مع التركيز على نفي وجود المجاعة في قطاع غزة رغم تقارير الأمم المتحدة التي تؤكد تفشيها بفعل الحصار الإسرائيلي.

وأوضح التقرير أن الحملة تشمل إعلانات فيديو مدفوعة، الاستعانة بمؤثرين أمريكيين، وإنفاق ملايين الدولارات على منصات مثل X وOutbrain - Teads، لتكريس الرواية الإسرائيلية بشأن الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة الدعائية تتزامن مع تصاعد الاحتجاجات العالمية ضد الحصار والجوع في القطاع، كما لفت إلى أن إسرائيل موّلت منذ العام الماضي إعلانات عبر جوجل تستهدف تشويه سمعة وكالة الأونروا، وهو ما أكدته مسؤولة إسرائيلية خلال جلسة استماع في الكنيست مطلع مارس الماضي.